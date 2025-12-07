Şirket Dizini
Meituan şirketinde in China Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına CN¥590K tutarındadır. Meituan şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/7/2025

Medyan Paket
company icon
Meituan
Software Engineer
Beijing, BJ, China
Yıllık toplam
$82.8K
Seviye
L6
Temel maaş
$64.1K
Stock (/yr)
$0
Prim
$18.7K
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Meituan?
En Son Maaş Başvuruları
Maaş bulunamadı
Katkıda Bulun

Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Backend Yazılım Mühendisi

SSS

Meituan şirketindeki in China Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CN¥1,344,926 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Meituan şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in China için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CN¥527,079 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Meituan için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

Diğer Kaynaklar

