Meituan
Meituan Proje Müdürü Maaşlar

Meituan şirketinde in China ortalama Proje Müdürü toplam tazminatı year başına CN¥997K ile CN¥1.42M arasında değişmektedir. Meituan şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/7/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$158K - $180K
China
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$140K$158K$180K$199K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Meituan?

SSS

Meituan şirketindeki in China Proje Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CN¥1,418,118 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Meituan şirketinde Proje Müdürü rolü in China için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CN¥997,490 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

