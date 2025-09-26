Şirket Dizini
McLaren Group
McLaren Group şirketinde in United Kingdom Veri Bilimci tazminat paketi medyanı year başına £72.1K tutarındadır. McLaren Group şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/26/2025

Medyan Paket
company icon
McLaren Group
Data Scientist
Woking, EN, United Kingdom
Yıllık toplam
£72.1K
Seviye
2
Temel maaş
£67.3K
Stock (/yr)
£0
Prim
£4.8K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir McLaren Group?

£122K

SSS

McLaren Group şirketindeki in United Kingdom Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £75,807 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
McLaren Group şirketinde Veri Bilimci rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £72,099 tutarındadır.

