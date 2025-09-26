Şirket Dizini
McLaren Group
Burada Çalışıyor musunuz?
McLaren Group Personel Şefi Maaşlar

McLaren Group şirketinde in United Kingdom ortalama Personel Şefi toplam tazminatı year başına £120K ile £168K arasında değişmektedir. McLaren Group şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/26/2025

Ortalama Toplam Tazminat

£130K - £158K
United Kingdom
Yaygın Aralık
Olası Aralık
£120K£130K£158K£168K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

£122K

Hakkını Al, Kandırılma

Kariyer seviyeleri nelerdir McLaren Group?

SSS

The highest paying salary package reported for a Personel Şefi at McLaren Group in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £168,191. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at McLaren Group for the Personel Şefi role in United Kingdom is £120,344.

