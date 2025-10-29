Şirket Dizini
McKinsey şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı Junior Engineer için year başına $131K ile Principal Architect I için year başına $293K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $185K tutarındadır. McKinsey şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin.

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Junior Engineer
(Giriş Seviyesi)
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Diğer Kaynaklar