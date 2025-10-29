McKinsey şirketinde in United States Ürün Müdürü tazminatı Product Manager için year başına $205K ile Principal için year başına $238K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $217K tutarındadır. McKinsey şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Product Manager
$205K
$184K
$3.7K
$16.9K
Senior Product Manager
$229K
$202K
$0
$27K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
