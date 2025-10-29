McKinsey şirketinde in United States Yönetim Danışmanı tazminatı Business Analyst için year başına $121K ile Partner için year başına $388K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $245K tutarındadır. McKinsey şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
