McKinsey şirketinde in United States Veri Bilimci tazminatı Data Scientist için year başına $152K ile Principal için year başına $248K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $170K tutarındadır. McKinsey şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
