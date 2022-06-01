Şirket Dizini
MCI
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

MCI Maaşlar

MCI şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri Operasyonları için yıllık $21,882 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $116,288 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: MCI. Son güncellenme: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Müşteri Hizmetleri Operasyonları
$21.9K
Yönetim Danışmanı
$44.3K
Makine Mühendisi
$51.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Yazılım Mühendisi
$116K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

MCI şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $116,288 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
MCI şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $47,731 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    MCI için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Apple
  • Stripe
  • Uber
  • Microsoft
  • DoorDash
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar