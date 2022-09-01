Şirket Dizini
McGraw Hill
McGraw Hill Maaşlar

McGraw Hill şirketinin maaşları alt seviyede Satış için yıllık $10,816 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $213,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: McGraw Hill. Son güncellenme: 9/15/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $138K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Tasarımcısı
Median $100K
Ürün Müdürü
Median $120K

UX Araştırmacısı
Median $100K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $213K
Veri Bilimci
$184K
Pazarlama
$180K
Satış
$10.8K
Teknik Program Müdürü
$185K
SSS

McGraw Hill şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $213,000 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
McGraw Hill şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $137,500 tutarındadır.

