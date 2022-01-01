Mazars Maaşlar

Şirket Dizini
Mazars şirketinin maaşları alt seviyede İnsan Kaynakları için yıllık $12,060 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimci için $112,435 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Mazars. Son güncellenme: 10/22/2025

Muhasebeci
$47.2K
Veri Bilimci
$112K
Mali Analист
$58.9K

İnsan Kaynakları
$12.1K
Hukuk
$45.6K
Yönetim Danışmanı
$80.4K
Pazarlama Operasyonları
$34.2K
Ürün Tasarımcısı
$36.2K
Cybersecurity Analyst
$62.1K
Yazılım Mühendisi
$56K
SSS

Mazars şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $112,435 tazminatla Veri Bilimci at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Mazars şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $51,585 tutarındadır.

