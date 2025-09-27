Şirket Dizini
Max Kelsen
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

Max Kelsen Yazılım Mühendisi Maaşlar

Max Kelsen şirketinde in Australia Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına A$139K tutarındadır. Max Kelsen şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/27/2025

Medyan Paket
company icon
Max Kelsen
Platform Engineer
Brisbane, QL, Australia
Yıllık toplam
A$139K
Seviye
Platform Engineer
Temel maaş
A$139K
Stock (/yr)
A$0
Prim
A$0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
6 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Max Kelsen?

A$249K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

SSS

The highest paying salary package reported for a Yazılım Mühendisi at Max Kelsen in Australia sits at a yearly total compensation of A$186,960. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Max Kelsen for the Yazılım Mühendisi role in Australia is A$138,594.

