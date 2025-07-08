Şirket Dizini
Marquistech
Marquistech Maaşlar

Marquistech şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $22,854 toplam tazminattan üst seviyede Donanım Mühendisi için $79,855 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Marquistech. Son güncellenme: 10/20/2025

Donanım Mühendisi
$79.9K
Yazılım Mühendisi
$22.9K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$50.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Marquistech şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $79,855 tazminatla Donanım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Marquistech şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $50,166 tutarındadır.

