Şirket Dizini
Manta
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Manta Maaşlar

Manta şirketinin maaşları alt seviyede Teknik Hesap Müdürü için yıllık $135,926 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $179,100 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Manta. Son güncellenme: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Çözüm Mimarı
$179K
Teknik Hesap Müdürü
$136K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Manta şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $179,100 tazminatla Çözüm Mimarı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Manta şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $157,513 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Manta için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Microsoft
  • SoFi
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Roblox
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/manta/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.