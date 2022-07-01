Manta Maaşlar

Manta şirketinin maaşları alt seviyede Teknik Hesap Müdürü için yıllık $135,926 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $179,100 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Manta . Son güncellenme: 11/26/2025