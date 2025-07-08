Malga Maaşlar

Malga şirketinin maaşları alt seviyede İş Geliştirme için yıllık $35,668 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $68,075 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Malga . Son güncellenme: 11/23/2025