Şirket Dizini
Malga
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Malga Maaşlar

Malga şirketinin maaşları alt seviyede İş Geliştirme için yıllık $35,668 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $68,075 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Malga. Son güncellenme: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
İş Geliştirme
$35.7K
Satış
$68.1K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Malga şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $68,075 tazminatla Satış at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Malga şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $51,871 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Malga için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Snap
  • Databricks
  • Coinbase
  • Spotify
  • Roblox
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/malga/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.