Major League Hacking
Major League Hacking Maaşlar

Major League Hacking şirketinin maaşları alt seviyede Teknik Program Müdürü için yıllık $28,855 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $102,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Major League Hacking. Son güncellenme: 11/22/2025

Yazılım Mühendisi
$102K
Teknik Program Müdürü
$28.9K
SSS

Major League Hacking şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $102,000 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Major League Hacking şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $65,428 tutarındadır.

