Majesco Maaşlar

Majesco şirketinin maaşları alt seviyede Teknik Yazar için yıllık $13,928 toplam tazminattan üst seviyede Teknik Program Müdürü için $246,960 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Majesco . Son güncellenme: 11/22/2025