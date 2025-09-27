Şirket Dizini
Maison du Software Yazılım Mühendisi Maaşlar

Maison du Software şirketinde in Switzerland ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına CHF 82.2K ile CHF 117K arasında değişmektedir. Maison du Software şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/27/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CHF 93.1K - CHF 106K
Switzerland
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CHF 82.2KCHF 93.1KCHF 106KCHF 117K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

CHF 134K

Kariyer seviyeleri nelerdir Maison du Software?

SSS

The highest paying salary package reported for a Yazılım Mühendisi at Maison du Software in Switzerland sits at a yearly total compensation of CHF 116,925. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Maison du Software for the Yazılım Mühendisi role in Switzerland is CHF 82,244.

