MainStreet
MainStreet Maaşlar

MainStreet şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $130,560 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $165,825 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: MainStreet. Son güncellenme: 10/23/2025

Ürün Müdürü
Median $155K
Ürün Tasarımcısı
$131K
Yazılım Mühendisi
$166K

SSS

MainStreet şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $165,825 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
MainStreet şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $155,000 tutarındadır.

