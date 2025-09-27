Şirket Dizini
Mail.ru Group
Mail.ru Group Proje Müdürü Maaşlar

Mail.ru Group şirketinde in Russia ortalama Proje Müdürü toplam tazminatı year başına RUB 3.23M ile RUB 4.6M arasında değişmektedir. Mail.ru Group şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/27/2025

Ortalama Toplam Tazminat

RUB 3.66M - RUB 4.17M
Russia
Yaygın Aralık
Olası Aralık
RUB 3.23MRUB 3.66MRUB 4.17MRUB 4.6M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Mail.ru Group?

SSS

Mail.ru Group şirketindeki in Russia Proje Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam RUB 4,597,963 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Mail.ru Group şirketinde Proje Müdürü rolü in Russia için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat RUB 3,234,160 tutarındadır.

