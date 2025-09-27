Şirket Dizini
Mailchimp şirketinde in Canada ortalama Çözüm Mimarı toplam tazminatı year başına CA$171K ile CA$249K arasında değişmektedir. Mailchimp şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/27/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CA$197K - CA$224K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CA$171KCA$197KCA$224KCA$249K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

CA$226K

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Mailchimp şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Mailchimp şirketindeki in Canada Çözüm Mimarı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$249,443 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Mailchimp şirketinde Çözüm Mimarı rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$171,228 tutarındadır.

