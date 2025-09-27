Şirket Dizini
Mailchimp
Mailchimp Veri Bilimci Maaşlar

Mailchimp şirketinde in United States Veri Bilimci tazminat paketi medyanı year başına $171K tutarındadır. Mailchimp şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/27/2025

Medyan Paket
company icon
Mailchimp
Data Scientist
New York, NY
Yıllık toplam
$171K
Seviye
Data Scientist II
Temel maaş
$125K
Stock (/yr)
$35.5K
Prim
$10K
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
1 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Mailchimp?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Mailchimp şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Mailchimp şirketindeki in United States Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $206,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Mailchimp şirketinde Veri Bilimci rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $157,500 tutarındadır.

