
Magic Leap şirketinde in Switzerland Yazılım Mühendisi tazminatı Senior Software Engineer için year başına CHF 172K ile Lead Software Engineer için year başına CHF 209K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Switzerland medyanı CHF 213K tutarındadır. Magic Leap şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Entry Software Engineer
(Giriş Seviyesi)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Görüntüle 3 Daha Fazla Seviye
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Magic Leap şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Sanal Gerçeklik Yazılım Mühendisi

SSS

Magic Leap şirketindeki in Switzerland Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CHF 235,332 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Magic Leap şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Switzerland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CHF 180,361 tutarındadır.

