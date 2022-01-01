Şirket Dizini
Magic Leap
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Magic Leap Maaşlar

Magic Leap şirketinin maaşları alt seviyede Donanım Mühendisi için yıllık $90,554 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $324,719 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Magic Leap. Son güncellenme: 10/9/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Sanal Gerçeklik Yazılım Mühendisi

Makine Mühendisi
Median $113K
Pazarlama
Median $151K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
İş Analisti
$167K
Veri Bilimci
Median $150K
Elektrik Mühendisi
$204K
Donanım Mühendisi
$90.6K
İnsan Kaynakları
$199K
Hukuk
$189K
Optik Mühendisi
$155K
Ürün Tasarımcısı
$92.3K
Ürün Müdürü
$216K
Program Müdürü
$174K
İK Uzmanı
$176K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$322K
Teknik Program Müdürü
$259K
UX Araştırmacısı
$119K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Magic Leap şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

Sorunuz mu var? Topluluğa sorun.

Farklı şirketlerden çalışanlarla etkileşime geçmek, kariyer ipuçları almak ve daha fazlası için Levels.fyi topluluğunu ziyaret edin.

Şimdi Ziyaret Et!

SSS

Magic Leap şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $324,719 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Principal Software Engineer level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Magic Leap şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $169,699 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Magic Leap için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • SmartThings
  • Avvo
  • Postmates
  • Zocdoc
  • Collective Health
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar