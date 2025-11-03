Şirket Dizini
MacPaw
MacPaw Yazılım Mühendisi Maaşlar

MacPaw şirketinde in Ukraine Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına UAH 2.37M tutarındadır. MacPaw şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/3/2025

Medyan Paket
company icon
MacPaw
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Yıllık toplam
UAH 2.37M
Seviye
L4
Temel maaş
UAH 2.37M
Stock (/yr)
UAH 0
Prim
UAH 0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
7 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir MacPaw?
En Son Maaş Başvuruları
MacPaw şirketindeki in Ukraine Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam UAH 3,373,102 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
MacPaw şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Ukraine için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat UAH 2,366,206 tutarındadır.

