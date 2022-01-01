Şirket Dizini
M1 Finance
M1 Finance Maaşlar

M1 Finance şirketinin maaşları alt seviyede Pazarlama Operasyonları için yıllık $50,250 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $175,875 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: M1 Finance. Son güncellenme: 10/9/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $165K
Müşteri Hizmetleri
$62.7K
Pazarlama
$127K

Pazarlama Operasyonları
$50.3K
Ürün Tasarımcısı
$119K
Ürün Müdürü
$169K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$176K
Ünvanınız eksik mi?

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

M1 Finance şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

M1 Finance şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $175,875 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
M1 Finance şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $126,630 tutarındadır.

