Lynk Maaşlar

Lynk şirketinin maaşları alt seviyede Satış için yıllık $14,666 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $170,850 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Lynk. Son güncellenme: 10/9/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Makine Mühendisi
$152K
Ürün Müdürü
$23.4K
Satış
$14.7K

Yazılım Mühendisi
$171K
