Luxoft şirketinde in Wroclaw Metropolitan Area Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına PLN 144K ile L4 için year başına PLN 265K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Wroclaw Metropolitan Area medyanı PLN 168K tutarındadır. Luxoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 144K
PLN 144K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 222K
PLN 222K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 265K
PLN 265K
PLN 0
PLN 0
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
