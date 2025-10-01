Luxoft şirketinde in Warsaw Metropolitan Area Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına PLN 125K ile L4 için year başına PLN 329K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Warsaw Metropolitan Area medyanı PLN 236K tutarındadır. Luxoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 125K
PLN 125K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 267K
PLN 267K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 329K
PLN 329K
PLN 0
PLN 0
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
