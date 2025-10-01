Şirket Dizini
Luxoft
Luxoft Yazılım Mühendisi Maaşlar Warsaw Metropolitan Area konumunda

Luxoft şirketinde in Warsaw Metropolitan Area Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına PLN 125K ile L4 için year başına PLN 329K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Warsaw Metropolitan Area medyanı PLN 236K tutarındadır. Luxoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Giriş Seviyesi)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Regular Software Engineer
PLN 125K
PLN 125K
PLN 0
PLN 0
L3
Senior Software Engineer
PLN 267K
PLN 267K
PLN 0
PLN 0
L4
Lead Software Engineer
PLN 329K
PLN 329K
PLN 0
PLN 0
PLN 600K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Kariyer seviyeleri nelerdir Luxoft?

Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

The highest paying salary package reported for a Yazılım Mühendisi at Luxoft in Warsaw Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 375,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Yazılım Mühendisi role in Warsaw Metropolitan Area is PLN 217,914.

Öne Çıkan İş İlanları

    Luxoft için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

Diğer Kaynaklar