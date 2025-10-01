Şirket Dizini
Luxoft
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  • United States

Luxoft Yazılım Mühendisi Maaşlar United States konumunda

Luxoft şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına $92.5K ile L5 için year başına $107K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $120K tutarındadır. Luxoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Giriş Seviyesi)
$92.5K
$82.5K
$10K
$0
L2
Regular Software Engineer
$114K
$101K
$13.3K
$0
L3
Senior Software Engineer
$120K
$120K
$0
$0
L4
Lead Software Engineer
$132K
$132K
$0
$111
$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Kariyer seviyeleri nelerdir Luxoft?

Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Luxoft şirketindeki in United States Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $144,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Luxoft şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $110,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar