Luxoft şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına $92.5K ile L5 için year başına $107K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $120K tutarındadır. Luxoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
$92.5K
$82.5K
$10K
$0
L2
$114K
$101K
$13.3K
$0
L3
$120K
$120K
$0
$0
L4
$132K
$132K
$0
$111
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
