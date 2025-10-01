Şirket Dizini
Luxoft
  Maaşlar
  Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  Ukraine

Luxoft Yazılım Mühendisi Maaşlar Ukraine konumunda

Luxoft şirketinde in Ukraine Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına UAH 1.42M ile L5 için year başına UAH 3.18M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Ukraine medyanı UAH 1.78M tutarındadır. Luxoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Giriş Seviyesi)
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
Regular Software Engineer
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
Senior Software Engineer
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
Lead Software Engineer
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
UAH 6.61M

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Kariyer seviyeleri nelerdir Luxoft?

Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Yazılım Mühendisi sa Luxoft in Ukraine ay may taunang kabuuang bayad na UAH 3,220,230. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Luxoft para sa Yazılım Mühendisi role in Ukraine ay UAH 1,780,168.

