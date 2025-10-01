Luxoft şirketinde in Ukraine Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına UAH 1.42M ile L5 için year başına UAH 3.18M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Ukraine medyanı UAH 1.78M tutarındadır. Luxoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
