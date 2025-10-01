Luxoft şirketinde in Sofia City Province Yazılım Mühendisi tazminatı L3 için year başına BGN 105K ile L4 için year başına BGN 114K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Sofia City Province medyanı BGN 101K tutarındadır. Luxoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L3
BGN 105K
BGN 105K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN 114K
BGN 114K
BGN 0
BGN 0
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
