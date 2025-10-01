Şirket Dizini
Luxoft
Luxoft Yazılım Mühendisi Maaşlar Serbia konumunda

Luxoft şirketinde in Serbia Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına $46.8K ile L4 için year başına $48.1K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Serbia medyanı $57K tutarındadır. Luxoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Giriş Seviyesi)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Regular Software Engineer
$46.8K
$46K
$0
$818
L3
Senior Software Engineer
$56.5K
$56.5K
$0
$0
L4
Lead Software Engineer
$48.1K
$48.1K
$0
$0
$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Kariyer seviyeleri nelerdir Luxoft?

Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Luxoft şirketindeki in Serbia Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam PLN 234,659 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Luxoft şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Serbia için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat PLN 202,608 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar