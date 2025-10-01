Luxoft şirketinde in Serbia Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına $46.8K ile L4 için year başına $48.1K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Serbia medyanı $57K tutarındadır. Luxoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$46.8K
$46K
$0
$818
L3
$56.5K
$56.5K
$0
$0
L4
$48.1K
$48.1K
$0
$0
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
