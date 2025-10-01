Şirket Dizini
Luxoft
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  • Romania

Luxoft Yazılım Mühendisi Maaşlar Romania konumunda

Luxoft şirketinde in Romania Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına RON 93.2K ile L4 için year başına RON 249K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Romania medyanı RON 142K tutarındadır. Luxoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Giriş Seviyesi)
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
Regular Software Engineer
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
Senior Software Engineer
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.5
L4
Lead Software Engineer
RON 249K
RON 249K
RON 0
RON 0
RON 715K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Kariyer seviyeleri nelerdir Luxoft?

Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

The highest paying salary package reported for a Yazılım Mühendisi at Luxoft in Romania sits at a yearly total compensation of RON 282,079. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Yazılım Mühendisi role in Romania is RON 141,517.

