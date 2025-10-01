Şirket Dizini
Luxoft şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına ₹1.36M ile L3 için year başına ₹2.63M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹2.25M tutarındadır. Luxoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Giriş Seviyesi)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
Regular Software Engineer
₹1.36M
₹1.36M
₹0
₹0
L3
Senior Software Engineer
₹2.63M
₹2.63M
₹0
₹0
L4
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Kariyer seviyeleri nelerdir Luxoft?

SSS

Luxoft şirketindeki in India Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹3,026,859 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Luxoft şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹2,388,516 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Luxoft için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

