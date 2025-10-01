Luxoft şirketinde in Guadalajara Metropolitan Area Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına MX$31.1K ile L4 için year başına MX$62K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Guadalajara Metropolitan Area medyanı MX$49.2K tutarındadır. Luxoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
MX$31.1K
MX$30.5K
MX$0
MX$608
L2
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
MX$54.2K
MX$53.1K
MX$0
MX$1.1K
L4
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
Maaş bulunamadı
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
