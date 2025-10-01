Şirket Dizini
Luxoft
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
Luxoft Yazılım Mühendisi Maaşlar Guadalajara Metropolitan Area konumunda

Luxoft şirketinde in Guadalajara Metropolitan Area Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına MX$31.1K ile L4 için year başına MX$62K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Guadalajara Metropolitan Area medyanı MX$49.2K tutarındadır. Luxoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Giriş Seviyesi)
MX$31.1K
MX$30.5K
MX$0
MX$608
L2
Regular Software Engineer
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
Senior Software Engineer
MX$54.2K
MX$53.1K
MX$0
MX$1.1K
L4
Lead Software Engineer
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
MX$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Kariyer seviyeleri nelerdir Luxoft?

Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

The highest paying salary package reported for a Yazılım Mühendisi at Luxoft in Guadalajara Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of MXMX$69,199. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Yazılım Mühendisi role in Guadalajara Metropolitan Area is MXMX$49,222.

Diğer Kaynaklar