Luxoft
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  • Greater Cairo

Luxoft Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Cairo konumunda

Luxoft şirketinde in Greater Cairo Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına EGP 25K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Greater Cairo medyanı EGP 25K tutarındadır. Luxoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Giriş Seviyesi)
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L2
Regular Software Engineer
EGP 25K
EGP 24.4K
EGP 0
EGP 583
L3
Senior Software Engineer
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L4
Lead Software Engineer
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Kariyer seviyeleri nelerdir Luxoft?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Luxoft in Greater Cairo의 Yazılım Mühendisi에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 EGP 26,200입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Luxoft의 Yazılım Mühendisi 직무 in Greater Cairo에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 EGP 24,750입니다.

Diğer Kaynaklar