Luxoft Yazılım Mühendisi Maaşlar Canada konumunda

Luxoft şirketinde in Canada Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına CA$94.7K ile L3 için year başına CA$109K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Canada medyanı CA$95.6K tutarındadır. Luxoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Giriş Seviyesi)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
Regular Software Engineer
CA$94.7K
CA$94.7K
CA$0
CA$0
L3
Senior Software Engineer
CA$109K
CA$109K
CA$0
CA$0
L4
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Kariyer seviyeleri nelerdir Luxoft?

Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

The highest paying salary package reported for a Yazılım Mühendisi at Luxoft in Canada sits at a yearly total compensation of CA$141,100. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Yazılım Mühendisi role in Canada is CA$95,592.

Diğer Kaynaklar