Luxoft Yazılım Mühendisi Maaşlar Bulgaria konumunda

Luxoft şirketinde in Bulgaria Yazılım Mühendisi tazminatı L3 için year başına BGN 105K ile L4 için year başına BGN 114K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Bulgaria medyanı BGN 101K tutarındadır. Luxoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Giriş Seviyesi)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
Regular Software Engineer
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L3
Senior Software Engineer
BGN 105K
BGN 105K
BGN 0
BGN 0
L4
Lead Software Engineer
BGN 114K
BGN 114K
BGN 0
BGN 0
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Kariyer seviyeleri nelerdir Luxoft?

Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Luxoft şirketindeki in Bulgaria Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam BGN 117,946 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Luxoft şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Bulgaria için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat BGN 100,744 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar