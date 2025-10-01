Luxoft şirketinde in Berlin Metropolitan Region Ürün Tasarımcısı tazminatı L2 için year başına €49.9K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Berlin Metropolitan Region medyanı €52.4K tutarındadır. Luxoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€49.9K
€49.9K
€0
€0
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
