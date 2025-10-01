Şirket Dizini
Luxoft
Luxoft Ürün Tasarımcısı Maaşlar Berlin Metropolitan Region konumunda

Luxoft şirketinde in Berlin Metropolitan Region Ürün Tasarımcısı tazminatı L2 için year başına €49.9K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Berlin Metropolitan Region medyanı €52.4K tutarındadır. Luxoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
Junior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Product Designer
€49.9K
€49.9K
€0
€0
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Kariyer seviyeleri nelerdir Luxoft?

UX Tasarımcısı

SSS

Luxoft şirketindeki in Berlin Metropolitan Region Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €55,732 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Luxoft şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in Berlin Metropolitan Region için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €48,729 tutarındadır.

