Şirket Dizini
Lutron Electronics
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  • Philadelphia Area

Lutron Electronics Yazılım Mühendisi Maaşlar Philadelphia Area konumunda

Lutron Electronics şirketinde in Philadelphia Area Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $108K tutarındadır. Lutron Electronics şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Medyan Paket
company icon
Lutron Electronics
Software Engineer
Philadelphia, PA
Yıllık toplam
$108K
Seviye
L2
Temel maaş
$103K
Stock (/yr)
$0
Prim
$5K
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
2 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Lutron Electronics?

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle
Stajyer Maaşları

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Lutron Electronics şirketindeki in Philadelphia Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $119,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Lutron Electronics şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Philadelphia Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $97,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Lutron Electronics için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • SkySpecs
  • Cox Enterprises
  • Crestron
  • Molex
  • General Dynamics Mission Systems
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar