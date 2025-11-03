Şirket Dizini
Lunatech
Lunatech Yazılım Mühendisi Maaşlar

Lunatech şirketinde in Netherlands Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına €54.9K tutarındadır. Lunatech şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/3/2025

Medyan Paket
Lunatech
Software Engineer
Rotterdam, ZH, Netherlands
Yıllık toplam
€54.9K
Seviye
Medio
Temel maaş
€54.9K
Stock (/yr)
€0
Prim
€0
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
7 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Lunatech?
En Son Maaş Başvuruları
SSS

Lunatech şirketindeki in Netherlands Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €72,619 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Lunatech şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Netherlands için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €54,312 tutarındadır.

