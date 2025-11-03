Şirket Dizini
Luminar Technologies
Luminar Technologies Makine Mühendisi Maaşlar

Luminar Technologies şirketinde in United States ortalama Makine Mühendisi toplam tazminatı year başına $115K ile $163K arasında değişmektedir. Luminar Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/3/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$131K - $155K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$115K$131K$155K$163K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Luminar Technologies şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



SSS

Luminar Technologies şirketindeki in United States Makine Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $163,300 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Luminar Technologies şirketinde Makine Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $115,020 tutarındadır.

