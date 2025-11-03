Şirket Dizini
Luminar Technologies
Luminar Technologies Donanım Mühendisi Maaşlar

Luminar Technologies şirketinde in United States Donanım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $138K tutarındadır. Luminar Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/3/2025

Medyan Paket
company icon
Luminar Technologies
Hardware Engineer
Orlando, FL
Yıllık toplam
$138K
Seviye
L3
Temel maaş
$135K
Stock (/yr)
$2.5K
Prim
$0
Şirketteki yılı
0 Yıl
Deneyim yılı
1 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Luminar Technologies?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
En Son Maaş Başvuruları
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Luminar Technologies şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



SSS

Luminar Technologies şirketindeki in United States Donanım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $190,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Luminar Technologies şirketinde Donanım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $137,000 tutarındadır.

