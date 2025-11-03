Lumentum şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı Staff Software Engineer için year başına $166K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $163K tutarındadır. Lumentum şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/3/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$166K
$140K
$18.3K
$7.5K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Lumentum şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)