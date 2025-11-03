Şirket Dizini
Lumentum
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Makine Mühendisi

  • Tüm Makine Mühendisi Maaşları

Lumentum Makine Mühendisi Maaşlar

Lumentum şirketinde in United States Makine Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $150K tutarındadır. Lumentum şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/3/2025

Medyan Paket
company icon
Lumentum
Mechanical Engineer
San Jose, CA
Yıllık toplam
$150K
Seviye
Senior
Temel maaş
$133K
Stock (/yr)
$10K
Prim
$6.8K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
6 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Lumentum?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Lumentum şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Makine Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Lumentum şirketindeki in United States Makine Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $225,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Lumentum şirketinde Makine Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $148,250 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Lumentum için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Ciena
  • CommScope
  • Harmonic
  • Vonage
  • Casa Systems
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar