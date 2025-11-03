Şirket Dizini
Lumentum Veri Bilimci Maaşlar

Lumentum şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/3/2025

Ortalama Toplam Tazminat

NT$1.95M - NT$2.22M
Taiwan
Yaygın Aralık
Olası Aralık
NT$1.69MNT$1.95MNT$2.22MNT$2.47M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Lumentum şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Lumentum şirketindeki in Taiwan Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam NT$2,468,022 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Lumentum şirketinde Veri Bilimci rolü in Taiwan için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat NT$1,694,151 tutarındadır.

