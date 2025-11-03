Şirket Dizini
Lumentum
Lumentum Veri Analisti Maaşlar

Lumentum şirketinde in Canada ortalama Veri Analisti toplam tazminatı year başına CA$66.4K ile CA$94.2K arasında değişmektedir. Lumentum şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/3/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CA$75.4K - CA$89.3K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CA$66.4KCA$75.4KCA$89.3KCA$94.2K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Lumentum şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Lumentum şirketindeki in Canada Veri Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$94,208 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Lumentum şirketinde Veri Analisti rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$66,355 tutarındadır.

