Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
Lumafield şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $150K tutarındadır. Lumafield şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Medyan Paket
company icon
Lumafield
Full-Stack Software Engineer
San Francisco, CA
Yıllık toplam
$150K
Seviye
L3
Temel maaş
$150K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Lumafield?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Dahil Edilen Unvanlar

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Lumafield şirketindeki in United States Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $212,375 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Lumafield şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $154,000 tutarındadır.

