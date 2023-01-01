Şirket Dizini
Luma Health
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Luma Health Maaşlar

Luma Health şirketinin maaşları alt seviyede İnsan Kaynakları için yıllık $100,500 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $184,075 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Luma Health. Son güncellenme: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
İnsan Kaynakları
$101K
Yazılım Mühendisi
$184K
Teknik Program Müdürü
$127K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Luma Health şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $184,075 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Luma Health şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $127,400 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Luma Health için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Tesla
  • Uber
  • Intuit
  • Square
  • SoFi
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/luma-health/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.